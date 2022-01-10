Маршрутка и электробус столкнулись на Северянинском мосту в Москве

В Москве произошла авария с участием маршрутного такси. На Северянинском мосту-путепроводе в Северо-восточном административном округе столкнулись маршрутка и электробус № 903, сообщил источник «360».

Пока о причинах аварии ничего не известно. По предварительным данным, погибших нет, однако пострадали несколько человек.

Ранее крупная авария произошла на Абельмановской улице в Москве. Там машина скорой помощи врезалась в трамвай. Жертвой ДТП стал один человек — это пациентка скорой, ее не успели спасти. Медицинская помощь понадобилась также фельдшеру, который ехал в этой же машине. Его доставили в больницу.

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все подробности аварии. По некоторым данным, карету скорой помощи на перекрестке не пропустил легковой автомобиль. Сначала он влетел в машину медиков, затем скорая врезалась в трамвай. Авария оказалась запечатлена на камеры наружного наблюдения.