Происшествия 07 декабря 2023, 17:46 Маршал США напился и стал домогаться попутчицы в самолете NBC New York: пьяный маршал США приставал к попутчице в самолете Unsplash

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Маршал США попал под арест после пьяных домогательств к попутчице на борту самолета. Об этом сообщило NBC New York.

По данным издания, чиновник летел из Нью-Йорка в Лондона на борту Delta Airlines для помощи в экстрадиции обвиняемого по уголовному делу.

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Во время полета 39-летний мужчина переборщил с алкоголем и стал приставать к сидящей рядом женщине, позволяя себе неуместные прикосновения.

Информацию о случившемся подтвердил представитель авиакомпании, уточнив, что после приземления самолет встретили правоохранители.

В Службе маршалов США признали, что сотрудник, летевший в британскую столицу, продемонстрировал неподобающее поведение. Представитель ведомства добавил, что служба оказывает содействие правоохранительными органами Великобритании для расследования случившегося на борту самолета.