Марфинское кладбище в Подмосковье подтопило. Видео
На кадрах видно, что вода затопила не только дорожки к могилам, но и сами захоронения. Уровень достаточно высокий — без резиновых сапог сухим с кладбища не уйти.
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Это не первый случай подтопления в Московской области за последнее время. Из-за обильных осадков, которые обрушились на регион, с этой проблемой столкнулись различные городские округа. Из-за угрозы паводка губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям региона. Он попросил всех жителей быть максимально осторожными, а дачников — по возможности покинуть садовые участки.
Сейчас спасатели продолжают устранять нанесенный стихией ущерб. За последние сутки в регионе выкачали выкачали с 25 приусадебных участков и одной затопленной части дороги. Однако работы еще много — по состоянию на 6 июня в округе остаются затоплены около 470 садовых участков, 15 частных домов и три моста на территории 43 товариществ.
Ранее спасатели рассказали, что за все время борьбы с последствиями ливней уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.