Марфинское кладбище в Подмосковье подтопило. Видео

Марфинское кладбище в Московской области оказалось подтоплено — к некоторым захоронениям нельзя подойти, а другие скрылись под водой. В распоряжении «360» оказалось видео.

На кадрах видно, что вода затопила не только дорожки к могилам, но и сами захоронения. Уровень достаточно высокий — без резиновых сапог сухим с кладбища не уйти.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

Это не первый случай подтопления в Московской области за последнее время. Из-за обильных осадков, которые обрушились на регион, с этой проблемой столкнулись различные городские округа. Из-за угрозы паводка губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям региона. Он попросил всех жителей быть максимально осторожными, а дачников — по возможности покинуть садовые участки.

Сейчас спасатели продолжают устранять нанесенный стихией ущерб. За последние сутки в регионе выкачали выкачали с 25 приусадебных участков и одной затопленной части дороги. Однако работы еще много — по состоянию на 6 июня в округе остаются затоплены около 470 садовых участков, 15 частных домов и три моста на территории 43 товариществ.

Ранее спасатели рассказали, что за все время борьбы с последствиями ливней уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.