Происшествия 02 сентября 2023, 19:24 Мансарда загорелась на 400 «квадратах» в доме на Васильевском острове в Петербурге МЧС: возгорание мансарды дома в Петербурге локализовали ГУ МЧС по Санкт-Петербургу / Пресс-служба МЧС

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Крупный пожар вспыхнул днем 2 сентября на 4-й линии Васильевского острова. Огонь охватил 400 квадратных метров мансарды в жилом четырехэтажном доме № 45, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:16. Вскоре ранг пожара повысили до № 2. В 17:27 специалисты объявили о локализации возгорания и об отказе от повышенного ранга. Работу продолжили по № 1-БИС.

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«В 17:49 — отказ № 1-БИС, пожарно-спасательные подразделения работают по первому номеру», — уточнили в пресс-службе.

На месте работают 64 сотрудника МЧС и 15 единиц техники. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Еще один крупный пожар тушили сегодня в Колпинском районе Петербурга. Огонь охватил двухэтажное производственное здание высотой 12 метров. Горение происходило по всей площади. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.