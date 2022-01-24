Мансарда многоэтажки загорелась в Санкт-Петербурге

Пожар разгорелся на площади 300 квадратных метров в жилом доме в Санкт-Петербурге. Горят чердачные помещения и мансарды шестиэтажного здания.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 24 января, в 02:59, отметила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Огонь вспыхнул в центральном районе на Лиговском проспекте в доме № 44.

«По уточненной информации, в жилом шестиэтажном здании с мансардой происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров», — сообщила пресс-служба МЧС.

В 03:35 ранг пожара повышен до второго номера. На текущий момент сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара от МЧС задействованы 73 человека личного состава и 16 единиц техники.

Крупный пожар вспыхнул накануне в ресторане в поселке Андреевка в городском округе Солнечногорск. Площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 70 человек. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Под Екатеринбургом ранее произошел торфяной пожар. Источник едкого дыма активисты нашли на правом берегу Исети, в районе Палкинских каменных палаток. Они отметили, что площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.