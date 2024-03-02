Происшествия 02 марта 2024, 10:21 Маньяк Томас Крич чудом избежал смертной казни в США Daily Mail: маньяк Томас Крич в США ждет новую попытку смертной казни Unsplash

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Маньяк Томас Крич, приговоренный в США к смертной казни за многочисленные убийства для банды «Ангелы ада» и оккультистов из «Церкви сатаны», избежал наказания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Приговор в отношении 73-го заключенного должны были привести в действие 29 февраля. В тюрьме штата Айдахо, где мужчина отбывает наказание, ему хотели ввести смертельную инъекцию.

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Присутствовавшие на экзекуции журналисты заявили, что Крич был спокоен, но в глазах стояли слезы. Мужчину положили на каталку, пристегнув ремнями. Сотрудники тюрьмы попытались найти на его руке вену для введения яда, но тщетно.

Затем они исследовали ноги заключенного, но и не нашли места, куда можно было бы сделать укол. В итоге исполнение приговора пришлось отменить, Крича вернули в камеру. Сейчас маньяк находится в ожидании новой попытки смертной казни.

Ранее в США установили личность маньяка, известного как Зодиак. Им оказался житель Калифорнии Гэри Френсис Пост.