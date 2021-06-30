Мангальщик случайно облил жидкостью для розжига беременную женщину в ЯНАО

Уголовное дело завели в ЯНАО на мангальщика, который случайно облил жидкостью для розжига беременную женщину. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Это произошло на общественном мероприятии. Там работал сотрудник предприятия общепита. Розжигом он плеснул в девушку из-за резкого порыва ветра.

Пострадавшая получила ожоги, а позже узнала, что у нее случилось прерывание беременности. На мужчину завели уголовное дело.

«Следственным путем, в том числе путем проведения необходимых судебных экспертиз, будет проверено наличие причинно-следственной связи между действиями подозреваемого и прерыванием беременности потерпевшей», — сообщили в СКР.