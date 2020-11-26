26 ноября 2020, 20:07
«Мандариновая» авария произошла под Усть-Лабинском
«Газель» и МАЗ попали в ДТП на трассе Краснодар — Кропоткин. После столкновения по дороге рассыпались мандарины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю.
Авария произошла 25 ноября, в 18:00. По предварительным данным, 24-летний водитель «Газели» выехал на встречку и врезался там в МАЗ с прицепом.
Большегрузы получили сильные повреждения. Из одной машины, которая перевозила фрукты, на трассу вывалились мандарины. Водитель «Газели» госпитализирован с травмами различной тяжести.
Обстоятельства происшествия выясняются.