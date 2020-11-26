«Мандариновая» авария произошла под Усть-Лабинском

Авария произошла 25 ноября, в 18:00. По предварительным данным, 24-летний водитель «Газели» выехал на встречку и врезался там в МАЗ с прицепом.

Большегрузы получили сильные повреждения. Из одной машины, которая перевозила фрукты, на трассу вывалились мандарины. Водитель «Газели» госпитализирован с травмами различной тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.