Мама забытой воспитателем девочки из Клина рассказала, как ребенок остался один на улице
Собеседница рассказала, что происшествие случилось за день до того, как о нем начали писать в СМИ. Ей звонила заведующая детсадика и лично сообщила о том, что произошло.
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«Мы, естественно, на следующий день в этот сад уже не пошли. Попросили руководство все объяснить. Нам рассказали, что одному из детей песок в глаза попал. Он расплакался, раскапризничался. Они все хаотично шли», — сообщила мама девочки.
Когда собеседница «360» приехала расторгать договор, к ней подошла воспитательница и попросила прощения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что воспитатели частного детсада в подмосковном Клину после прогулки оставили маленькую девочку на улице. Ребенка заметили случайные люди и отвели в здание. СК РФ по Московской области начал проверку по факту случившегося.