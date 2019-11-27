Мама забытой воспитателем девочки из Клина рассказала, как ребенок остался один на улице

Воспитатели детсада забыли девочку на улице в Клину. Ее мама рассказала «360», что ребенок по сути спас себя сам. Малышка села на ступеньки перед входом и заплакала, чем привлекла внимание прохожих. На улице ее оставили из-за суеты — одному из детей группы в глаза попал песок.

Собеседница рассказала, что происшествие случилось за день до того, как о нем начали писать в СМИ. Ей звонила заведующая детсадика и лично сообщила о том, что произошло.

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«Мы, естественно, на следующий день в этот сад уже не пошли. Попросили руководство все объяснить. Нам рассказали, что одному из детей песок в глаза попал. Он расплакался, раскапризничался. Они все хаотично шли», — сообщила мама девочки.

Когда собеседница «360» приехала расторгать договор, к ней подошла воспитательница и попросила прощения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что воспитатели частного детсада в подмосковном Клину после прогулки оставили маленькую девочку на улице. Ребенка заметили случайные люди и отвели в здание. СК РФ по Московской области начал проверку по факту случившегося.