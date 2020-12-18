Мама умершего в карете скорой помощи в Забайкалье мальчика заявила, что ребенок был абсолютно здоров

В Забайкальском крае по дороге в больницу умер четырехлетний ребенок. Плохо он себя почувствовал в детском саду. Его мама рассказала «360», что ребенок был абсолютно здоров.

Мальчик умер 17 декабря около двух часов дня. Воспитательница детского сада обратила внимание, что мальчику стало плохо и вызвала скорую помощь и сообщила о произошедшем родителям ребенка. По дороге в больницу мальчик умер.

«Ребенок никогда не жаловался на здоровье. Он был абсолютно здоровым мальчиком», — рассказала «360» мама ребенка.

Заведующая детским садом отказалась от комментариев по поводу происшествия.

В прокуратуре рассказали «360», что их сотрудники вместе с привлечением специалистов проводят проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических и иных требований в детском саду, а также качество оказания медицинской помощи.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности», — сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете края возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи опросили родителей погибшего, а также воспитателей и руководителей дошкольного учреждения.