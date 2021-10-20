Мама мальчика, которого ударил в спину охранник «Пятерочки» в Новосибирске, рассказала подробности случившегося

Вопиющий случай произошел в Новосибирске. Там в магазине «Пятерочка» охранник заподозрил ребенка в краже лимонада и нанес ему сильный удар в спину. Не зная, что у мальчика только в мае этого года был сломан позвоночник. Мама пострадавшего мальчика рассказала «360», как все произошло и как чувствует себя ее сын.

По словам женщины, сейчас ребенок находится в больнице, его состояние врачи называют стабильным. Диагноз мальчику пока не поставили, нужны обследования, в том числе МРТ. Первые результаты станут известны не раньше пятницы.

«В некоторых пабликах пишут, что охранник сломал ему спину. Хотя я всем давала комментарий, что ребенок сломал позвоночник еще в мае, у него уже был перелом позвоночника, как раз грудного отдела. Удар пришелся как раз по поврежденным позвонкам», — отметила женщина.

Мать мальчика рассказала, что знает подробности истории только со слов своего сына. Ребенок пошел за лимонадом в «Пятерочку», зашел внутрь и стал смотреть, где стоит товар. Лимонада он поначалу не нашел, поэтому посетил другую торговую точку — но вновь вернулся в «Пятерочку». И неожиданно заметил, что за ним по пятам ходит охранник.

В какой-то момент мужчина поравнялся с мальчиком. Ребенок стал спрашивать, зачем за ним следят. Охранник в ответ начал нецензурно выражаться и схватил его за куртку, попытался заломить руки. Когда мальчик повернулся к нему спиной, чтобы выйти из магазина, он почувствовал сильный удар.

Мальчик вернулся домой весь в слезах и рассказал о ситуации маме. Женщина сразу вызвала полицию, вместе с правоохранителями она отправилась в магазин и вызвала на разговор директора. Та сразу пообещала предоставить все видеозаписи и сказала, что сотрудники «Пятерочки» сами в шоке от поведения охранника. Теперь в подробностях произошедшего будут разбираться правоохранители.