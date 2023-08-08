08 августа 2023, 10:48
Мама и ее пятилетняя дочь пропали в Свердловской области
МВД: мама с дочкой пяти лет пропала в Первоуральске Свердловской области
Женщина с пятилетней дочкой исчезли в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых в комментарии Ura.ru.
Местная жительница перестала отвечать близким и знакомым 6 августа. Известно, что раньше она уже уходила из дома. Недавно женщина вышла из медучреждения, в котором познакомилась с мужчиной.
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Горелых уточнил, что в семье пропавшей всего воспитывались четыре дочери. Две из них уже взрослые, они живут в Екатеринбурге.
«Обнаружил пропажу глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день», — добавил представитель МВД.
По его словам, россиянка взяла с собой свидетельство о рождении дочери и свой паспорт. Поиски ведут 20 полицейских и инспекторы по делам несовершеннолетних.
Супруг пропавший заявил, что ее ранее привлекали к административной ответственности. Причиной стало невыполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Дети
Свердловская область
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