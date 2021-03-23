Мама госпитализированного в Дагестане ребенка озвучила симптомы болезни

С признаками кишечной инфекции в больнице Гергебильского района Дагестана лежат 13 детей. Один из них — трехлетний сын врача-терапевта Халимат. Она рассказала «360» о том, как ее ребенок заболел и какие у него были симптомы.

«Лежит в больнице. С четверга болел ребенок», — сообщила она.

Халимат забрала сына из садика вечером в четверг. Вскоре после этого его начало рвать, потом поднялась температура до 37, началась диарея.

"Мне кажется, что заразился. В садике младшая группа все заразилась. Я спрашивала, что давали. Суп был на обед, особенно он его не был», — отметила женщина.

Всего в больнице находятся 13 человек в возрасте от двух с половиной до 11 лет. Региональная прокуратура начала проверку выполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения из-за массового отравления детей.

По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту массового отравления.