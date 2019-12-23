Малыши из детского сада массово заболели под Челябинском

Массовое заболевание ребят произошло в детском саду в поселке Бажово под Челябинском. Сейчас учебное учреждение проверяют сотрудники Роспотребнадзора, а точные диагнозы детей устанавливают врачи.

«В детском саду идет проверка Роспотребнадзора. Сегодня на место выехал начальник управления образования Копейска Алексей Ангеловский», — сообщили «Интерфаксу» в управлении.

Школьник на Дальнем Востоке решил сделать селфи на вагоне. Его убило током Подробнее

Сейчас решается вопрос о дальнейшей работе детского сада до получения результатов исследования санитарных врачей.

По информации управления, к утру 23 декабря медики зафиксировали порядка 20 обращений со схожими симптомами у детей. Диагнозы пока еще не поставлены, но врачи уже взяли все необходимые анализы.

Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошел в детском саду № 34. Состояние здоровья малышей резко ухудшилось 17 декабря. У всех детей появилась тошнота, слабость и высокая температура.

«Пока нет заключения, что это было именно отравление. Весь персонал сдал анализы, в помещениях проводится дезинфекция», — подчеркнула заведующая образовательным учреждением Татьяна Швабауэр. Она добавила, что всех детей 23 декабря отпустили домой.