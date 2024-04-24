Эксклюзив 24 апреля 2024, 04:23 «Малыш кричал». Екатеринбуржец рассказал о спасении бабушки и внука на 11-м этаже Екатеринбуржец рассказал, что помогло ему спасти запертую на балконе пенсионерку Freepik

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В Екатеринбурге мужчина, рискуя своей жизнью, перелез через балкон на 11-м этаже ради спасения пенсионерки, которую случайно запер двухлетний внук. Им оказался главный инженер Николай Колпаков, который поделился подробностями спасения с «360».

По его словам, он находился в офисе, когда в общедомовом чате стали писать о запертой на балконе пенсионерке. Потом появилась информация, что ребенок начал какие-то таблетки глотать. Жильцы квартиры на связь не выходили, поэтому он пошел сам, чтобы помочь.

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По его словам, сначала он позвонил в дверь соседям пожилой женщины и объяснил ситуацию. После этого его пустили на балкон.

«Смотрю бабушка ревет, маленький тоже кричит. Ему два года и четыре месяца. Так получилось, что она зашла на балкон, внук за ней. Дверь захлопнул, облокотился на ручку и закрыл ее», — пояснил собеседник «360».

Сначала думали вскрыть дверь, но потом отказались от этой идеи. Колпаков понял, что сможет и сам перелезть через этаж, но у него это получилось только с третьей попытки. Ребенок, по его словам, уже был весь в слезах на тот момент, как и его бабушка.

«Одного человека я позвал, чтобы держал меня за ногу. Потому что у меня ни веревки, ничего не было. Был бы это второй этаж, перелез бы спокойно, а тут 11-й. Потом я попросил отвертку, чтобы ребенка не повредить и не сломать дверь. И потом попал в квартиру», —.пояснил он.

После этого инженер спокойно вернулся в офис, но все же и его потом несколько часов трясло от пережитого. Позже пришла бабушка с внуком, чтобы поблагодарить за спасение.

«Я 15 лет назад работал альпинистом. К высоте привыкаешь. Но тут так спонтанно получилось. Я не думал, что так будет. Помог, чем мог», — резюмировал собеседник «360».

О спасении пенсионерки и ее маленького внука в Екатеринбурге стало известно накануне. Руководитель управляющей компании рассказал, что его сотрудник профессионально действовал на высоте, так как имел опыт работы в альпинизме.