Малыш из Екатеринбурга почувствовал себя плохо в детсаду и умер ночью. СК начал проверку

Следователи начали проверку после смерти полуторогодовалого малыша из-за инфекции. Родители считают, что за ребенком не досмотрели в частном детском саду.

«Органами СК России с целью установления всех причин данной трагедии будет проведен комплекс проверочных мероприятий. Для определения точной причины смерти ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — цитирует сайт E1.ru управление Следственного комитета по Свердловской области.

Как стало известно изданию, мальчик скончался в ночь с 12 на 13 ноября. По словам мамы ребенка, он умер из-за менингококковой инфекции. Официальная причина смерти — синдром Уотерхауса-Фридериксена, это резкое разрушение коры надпочечников.

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Женщина рассказала журналистам, что заметила еще из окна детского сада, что ее ребенок сидит «отдельно от всех, весь красный». При этом воспитательница не обращала на него внимание и подметала пол. Когда ее спросили о состоянии ребенка, та якобы сказала, что мальчик «переутомился, потому что не спал днем». Дома оказалось, что у мальчика температура выше 39 градусов, родители также нашли пятна на теле.

Приехавшая скорая, по словам мамы малыша, не нашла серьезных проблем, поэтому родители отказались от госпитализации. Ночью ребенку стало хуже, мальчика забрали в реанимацию, а потом сообщили, что он впал в кому. Той же ночью малыш умер.

После смерти ребенка детский сад приостановил работу, однако от комментариев в дошкольном учреждении отказались.