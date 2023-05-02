Эксклюзив 02 мая 2023, 07:38 Малотоннажный грузовик в Подмосковье въехал в отбойник «Газель» врезалась в отбойник на пересечении Новорижского и Мякининского шоссе РИА «Новости»

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На пересечении Новорижского и Мякининского шоссе в Подмосковье утром 2 мая случилось ДТП. «Газель» врезалась в барьерное ограждение, сообщил источник «360».

Авария произошла недалеко от МКАД. На пересечении Новорижского и Мякининского шоссе «Газель» въехала в отбойник. Обошлось без возгорания, на место выехали экстренные службы. О состоянии водителя и других возможных участников ДТП не сообщали.

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По информации сервиса «Яндекс Пробки», движение осложнилось по Новорижскому шоссе от развязки с Ильинским шоссе до МКАД.

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