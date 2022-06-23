Маломерное судно затонуло под Хабаровском

Маломерное судно пошло ко дну в Охотском море около побережья Советско-Гаванского района Хабаровского края. Экипаж, состоящий из четырех человек, не пострадал. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следствие выяснило, что маломерное судно затонуло 23 июня около 03:00 по местному времени (20:00 22 июня по московскому времени), когда шло в Татарском проливе Охотского моря около Совгаванского района.

«На борту находились четыре человека, которые были своевременно эвакуированы на другом плавательном средстве сотрудниками ПУ ФСБ России по Сахалинской области на пограничном сторожевом катере в порт Советская Гавань…» — сказано в сообщении СК.

По факту случившегося ароводится проверка по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Причины случившегося выясняются, также устанавливает ущерб, причиненный собственнику судна.

По информации погрануправления ФСБ по Сахалинской области, сигнал о том, что рыболовецкая шхуна «Орион» терпит бедствие поступил рано утром по местному времени. Поиск затруднялся тем, что из-за сильного тумана ничего не видно. Об этом написало РИА «Новости».

«Средств спасения и свето-шумовых средств для подачи сигналов бедствия на судне не оказалось… В корпус шхуны активно поступала забортная вода… судно спасти не удалось, шхуна опрокинулась и затонула. Жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает», — сказано в сообщении погрануправления.

Известно, что следов разлива нефтепродуктов на месте ЧП не обнаружено.