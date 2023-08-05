05 августа 2023, 17:26
Маломерное судно перевернулось в Карелии на Ладожском озере
Минздрав Карелии: от переворота маломерного судна могли пострадать 10 пассажиров
Около Тиурула на Ладожском озере перевернулось маломерное судно. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в Telegram-канале «Антидот».
«Предварительно 10 пострадавших», — указал Охлопков, сославшись на данные территориального центра медицины катастроф.
Реклама
Он заверил, что на место происшествия направились бригады скорой помощи и работники центра медицины катастроф. Информации о погибших нет.
Ранее тела пропавших с внуком в Иркутской области мужчины и женщины нашли в реке Чечуй. В середине июля они отправились на природу в Киренский район и планировали вернуться домой через два дня. Их не дождались и 19 июля забили тревогу.
Также 24 июля лодка с шестью пассажирами перевернулась в районе дамбы в Кронштадте. Аналогичный случай произошел 22 июля. Катер затонул в акватории Финского залива, на судне находилось девять человек.
Скорая помощь
Минздрав
Россия
Реклама
Реклама