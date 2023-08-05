Происшествия 05 августа 2023, 17:26 Маломерное судно перевернулось в Карелии на Ладожском озере Минздрав Карелии: от переворота маломерного судна могли пострадать 10 пассажиров РИА «Новости»

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Около Тиурула на Ладожском озере перевернулось маломерное судно. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в Telegram-канале «Антидот».

«Предварительно 10 пострадавших», — указал Охлопков, сославшись на данные территориального центра медицины катастроф.

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Он заверил, что на место происшествия направились бригады скорой помощи и работники центра медицины катастроф. Информации о погибших нет.

Ранее тела пропавших с внуком в Иркутской области мужчины и женщины нашли в реке Чечуй. В середине июля они отправились на природу в Киренский район и планировали вернуться домой через два дня. Их не дождались и 19 июля забили тревогу.

Также 24 июля лодка с шестью пассажирами перевернулась в районе дамбы в Кронштадте. Аналогичный случай произошел 22 июля. Катер затонул в акватории Финского залива, на судне находилось девять человек.