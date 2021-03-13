Малолетнюю девочку в Москве обнаружили без верхней одежды на улице

В Москве в районе Печатники на юго-востоке столицы на улице обнаружили 12-летнюю девочку без верхней одежды. Это произошло в субботу утром, сообщила столичная прокуратура.

Ребенка обнаружили на улице Кухмистерова. Девочка была без сопровождения родителей, на ней не было верхней одежды. В прокуратуре Москвы сообщили, что жизни школьницы ничего не угрожает.

Потерявшуюся девочку с ограниченными возможностями здоровья обнаружили сотрудники вневедомственной охраны. Ребенок замерз, был напуган и не ориентировался на местности, толком не мог ничего объяснить. Девочка отогрелась в служебном автомобиле, после чего росгвардейцы отвезли ее в отделение полиции и вызвали медиков. Позже объявились родители девочки, сообщившие, что она вышла из дома, пока они спали. Ее передали родителям. Об этом в пресс-службе Росгвардии сообщили ТАСС.

В подмосковном Домодедове ранее составили административный протокол в отношении женщины, которая ударила своего ребенка. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Семьей заинтересовались органы опеки.