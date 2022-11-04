Малолетние дети провели двое суток в квартире с трупом отца на юго-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 04 ноября 2022, 23:05 Малолетние дети провели двое суток в квартире с трупом отца на юго-востоке Москвы Источник «360»: в Москве обнаружили двух детей в квартире с трупом отца Телеканал "360"

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В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили труп 27-летнего мужчины, сообщил источник «360». По его информации, рядом с телом находились двое маленьких детей и их мать.

Все случилось в доме 14, корпус 3 на улице Шоссейной. Соседи рассказали, что в арендованной квартире долгое время плачут дети.

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«В квартире два дня плачут дети, горит свет. Никто не открывает», — сообщил собеседник «360».

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На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Они проникли в квартиру и обнаружили там тело 27-летнего мужчины. Там же находились два маленьких ребенка и их мать.

Установление обстоятельств случившегося взяли на контроль в столичной прокуратуре. В пресс-службе ведомства уточнили, что на теле погибшего нет признаков насильственной смерти.