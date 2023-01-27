Происшествия 27 января 2023, 13:19 Ребенку из Москвы ампутировали пальцы после избиения отчима СК России: избитому отчимом ребенку из Москвы ампутировали пальцы Пресс-служба Следственного комитета

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Правоохранительные органы Москвы доставили в Следственный комитет мужчину, который систематически избивал пасынка, из-за чего врачи ампутировали несколько пальцев мальчику. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В январе ребенок с множественными телесными повреждениями попал в больницу, после чего правоохранители начали проверку. Оказалось, физические и моральные травмы ребенку на протяжении долгого времени наносил его отчим.

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«В настоящее время отчим ребенка доставлен в подразделение ведомства. Позднее будет доставлена мать ребенка, действиям которой будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что сотрудники собирают доказательную базу против мужчины, расследование продолжается.

Ранее в Бурятии женщина в сорокаградусный мороз наткнулась на улице на одинокого трехлетнего ребенка. Как выяснилось позже, мать ребенка находится в Москве, а за ним присматривают бабушка и дедушка, которые любят выпивать. Происшествием уже заинтересовалась уполномоченная по правам детей Наталья Ганькина.