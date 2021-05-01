Малоимущая семья погибла в пожаре в Пермском крае

В Пермском крае при пожаре погибли восемь человек, в том числе двое детей. По версии прокуратуры, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

«По предварительной информации, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем. На место происшествия выехал Кудымкарский городской прокурор, а также представители правоохранительных органов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе. Огонь охватил площадь 120 квадратных метров. По последним данным, восемь человек, в том числе двое детей, погибли.

В тушении участвовали 34 человека и 12 единиц техники. Погибшая семья состояла на учете как малоимущая.

После пожара прокуратура начала проверку. Они проверят жилищные и социальные условия семьи. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Источник: пресс-служба Следственного комитета по Пермскому краю

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.