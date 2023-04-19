Происшествия 19 апреля 2023, 09:21 Малярный цех заполыхал в Оренбурге Спасатели локализовали пожар в малярном цехе в Оренбурге

Читать 360tv в

Двухэтажное здание малярного цеха заполыхало в Оренбурге сегодня ранним утром. Спасателям удалось локализовать пожар, информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС России. Появились кадры с места происшествия, на которых видны открытый огонь и густой черный дым. Также на видео попала работа пожарных на месте.

Возгорание произошло на улице Заводской, 28/3, около 07:00 по московскому времени (в Оренбурге было примерно 09:00). На место выехали расчеты главного управления МЧС по Оренбургской области от трех пожарно-спасательных частей и специализированной пожарно-спасательной части. Спасатели эвакуировали находившиеся в здании кислородные баллоны.

Реклама

В тушении задействовали 25 человек и девять единиц техники, в том числе автолестницы и пожарные автоцистерны.

Сотрудники экстренных служб также ведут работу по защите соседних зданий.