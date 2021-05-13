Маленький ребенок выжил после падения из окна пятого этажа в Москве

Обстоятельства и причины падения пятилетнего мальчика из окна пятого этажа в Москве выясняют сотрудники ГСУ СК РФ. Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице.

По данным следователей, 12 мая вечером родители оставили ребенка ненадолго одного, однако даже небольшого количества времени хватило, чтобы он едва не погиб. Мальчик залез на подоконник, сам открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне подобный случай произошел на северо-востоке Москвы. Оставленный без присмотра двухлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа жилого дома. Его госпитализировали.

В начале марта школьник из Нижневартовска упал с 15-го этажа и остался в живых. От смерти его спас глубокий сугроб. В том же месяце с высоты 25-го этажа упал 11-летний ребенок. Он тоже остался жив, но получил тяжелейшие травмы.

В надзорных органах неоднократно призывали родителей не допускать, чтобы дети выглядывали из окон, опираясь на москитные сетки. Они не могут защитить от падения.