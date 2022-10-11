Маленький ребенок выпал с шестого этажа и выжил в Ростове-на-Дону | 360°

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Маленький ребенок выпал с шестого этажа и выжил в Ростове-на-Дону

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Четырехлетний мальчик выпал с шестого этажа и смог выжить в поселке Чкаловский Ростова-на-Дону. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал «Привет-Ростов.ру».

Ситуация произошла 9 октября. После падения ребенок получил серьезные травмы. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. На данный момент врачи стараются спасти мальчика.

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Члены ГУ МВД по Ростовской области организовали проверку в связи со случившимся.

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