Маленький ребенок выпал с шестого этажа и выжил в Ростове-на-Дону | 360°

Происшествия 11 октября 2022, 04:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Маленький ребенок выпал с шестого этажа и выжил в Ростове-на-Дону

Читать 360tv в

Четырехлетний мальчик выпал с шестого этажа и смог выжить в поселке Чкаловский Ростова-на-Дону. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал «Привет-Ростов.ру».

Ситуация произошла 9 октября. После падения ребенок получил серьезные травмы. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. На данный момент врачи стараются спасти мальчика.

Реклама

Члены ГУ МВД по Ростовской области организовали проверку в связи со случившимся.

Реклама

0 0 0 0 0 0