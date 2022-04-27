Маленький ребенок выпал с 6 этаже в Москве

Маленький мальчик выпал из окна шестого этажа в Москве. Это произошло 23 апреля. О случившемся сообщило «Радио 1».

Родители не уследили за ребенком, что и стало причиной происшествия. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. На место происшествия прибыла скорая, но пострадавший скончался в машине.

Старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что сотрудники органов возбудили уголовное дело. Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства случившегося, передали «Дни.ру».