20 ноября 2020, 17:00
Маленький ребенок выпал из окна пятого этажа в Кургане
Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры, которая находится на пятом этаже жилого дома в Кургане в четверг, 19 ноября, информирует «ФедералПресс» с ссылкой на СУ СК РФ по региону.
«С места происшествия ребенка госпитализировали. На данный момент он находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь», — уточнили следователи.
Отмечается, что ребенок выжил благодаря помощи медицинских специалистов. По факту произошедшего ведется доследственная проверка. В настоящий момент устанавливаются все детали случившегося. В скором времени будет принято процессуальное решение.
Помимо прочего, проверку организовала и прокуратура Курганской области. Будет оценена эффективность принимаемых органами мер, направленных на предотвращение травмирования детей в быту.