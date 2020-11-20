Маленький ребенок выпал из окна пятого этажа в Кургане

«С места происшествия ребенка госпитализировали. На данный момент он находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь», — уточнили следователи.

Отмечается, что ребенок выжил благодаря помощи медицинских специалистов. По факту произошедшего ведется доследственная проверка. В настоящий момент устанавливаются все детали случившегося. В скором времени будет принято процессуальное решение.

Помимо прочего, проверку организовала и прокуратура Курганской области. Будет оценена эффективность принимаемых органами мер, направленных на предотвращение травмирования детей в быту.