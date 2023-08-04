Происшествия 04 августа 2023, 16:40 Маленький ребенок выпал из окна квартиры четвертого этажа на востоке Москвы Трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна на востоке Москвы РИА «Новости»

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На Снайперской улице, из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома, выпал трехлетний мальчик. Он облокотился на москитную сетку, и та вылетела под его весом. Ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

По информации ведомства, на момент инцидента ребенок находился в квартире с родственницей. На какое-то время она на отвлеклась и оставила его одного в комнате. Из любопытства мальчик подошел к окну и облокотился на москитную сетку. Та не выдержала веса, и ребенок вместе с ней выпал из окна. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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«Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры в очередной раз напомнили москвичам о том, что не следует оставлять малолетних детей без присмотра. А тем более подпускать их к открытым окнам. Москитная сетка не защитит от падений.

Ранее, 3 августа, семимесячный ребенок выпал с четвертого этажа жилого дома в Москве.