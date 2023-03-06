Происшествия 06 марта 2023, 16:30 Маленький ребенок в Красноярском крае опрокинул на себя чайник с кипятком

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Маленький мальчик из Ачинска Красноярского края опрокинул на себя чайник с кипятком. В результате четырехлетний ребенок погиб от полученных ожогов. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 1 марта. От кипятка мальчик получил множественные ожоги на теле. Женщина не стала обращаться к врачам. На протяжении пяти дней она пыталась лечить его самостоятельно. В результате утром, 6 марта, мальчик погиб. Мальчик был одним из четырех детей местной жительницы.

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