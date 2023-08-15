Происшествия 15 августа 2023, 16:56 Маленький ребенок упал с пятого этажа дома в Новой Москве Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Новой Москве Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Трехлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже жилого дома в поселении Первомайском в Новой Москве. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.

По данным ведомства, в квартире в момент несчастного случая была мать ребенка. Она оставила сына без присмотра на непродолжительное время. В этот момент он оперся на москитную сетку. Та не выдержала веса мальчика, и он выпал из окна.

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«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — пояснили в ведомстве.

Столичная прокуратура напомнила родителям о том, что москитная сетка не защищает ребенка от падения. В ведомстве порекомендовали не ставить рядом с окнами мебель, чтобы не облегчать детям доступ к подоконнику, и, конечно же, не оставлять их без присмотра.

Ранее в Каспийске спасли маленькую девочку, стоявшую на карнизе окна девятого этажа дома на улице Халилова. В квартире находилось трое малолетних детей без присмотра.