Происшествия 18 июля 2023, 13:26 Маленький ребенок упал с пятого этажа дома на востоке Москвы Прокуратура Москвы: малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа дома на востоке столицы Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В районе Перово, на Оренбургской улице, из окна квартиры пятого этажа жилого дома выпал малолетний мальчик. Ребенка 2022 года рождения госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мать ребенка на момент произошедшего находилась в квартире. Она отвлеклась и оставила его без присмотра.

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«Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее ребенок упал с эскалатора в торговом центре в Тольятти и попал в реанимацию.