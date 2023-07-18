18 июля 2023, 13:26
Маленький ребенок упал с пятого этажа дома на востоке Москвы
Прокуратура Москвы: малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа дома на востоке столицы
В районе Перово, на Оренбургской улице, из окна квартиры пятого этажа жилого дома выпал малолетний мальчик. Ребенка 2022 года рождения госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По информации ведомства, мать ребенка на момент произошедшего находилась в квартире. Она отвлеклась и оставила его без присмотра.
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«Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее ребенок упал с эскалатора в торговом центре в Тольятти и попал в реанимацию.
Москва 2023
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