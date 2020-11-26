26 ноября 2020, 15:47
Маленький ребенок пострадал при столкновении двух авто в Ижевске
Во вторник, 24 ноября, авария с участием двух автомобилей произошла на улице Орджоникидзе в Ижевске, сообщил IZHLIFE.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по Удмуртии.
По предварительным данным, 22-летняя девушка, сидевшая за рулем машины Toyota, на перекрестке неравнозначных дорог нарушила правила дорожного движения. Уточняется, что при повороте налево она столкнулась с автомобилем Nissаn под управлением 25-летней девушки.
В итоге пострадала полуторамесячная девочка, находившаяся во второй иномарке. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.