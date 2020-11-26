Маленький ребенок пострадал при столкновении двух авто в Ижевске

По предварительным данным, 22-летняя девушка, сидевшая за рулем машины Toyota, на перекрестке неравнозначных дорог нарушила правила дорожного движения. Уточняется, что при повороте налево она столкнулась с автомобилем Nissаn под управлением 25-летней девушки.

В итоге пострадала полуторамесячная девочка, находившаяся во второй иномарке. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.