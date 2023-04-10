Происшествия 10 апреля 2023, 17:58 Маленький ребенок пострадал от нападения стаи бездомных собак в Иркутске

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Стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика в Иркутске. После случившегося ребенка доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на данные администрации города.

Информации о том, в каком состоянии находится сейчас ребенок, не поступало. Власти организовали необходимые работы по обеспечению безопасности, среди которых отлов бродячих собак, их вакцинация и стерилизация.

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«Мальчик с рваными ранами доставлен в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнули в администрации.