17 января 2023, 17:39
Маленький ребенок попал под колеса грузовика в Иркутской области
Серьезное ДТП произошло в Иркутской области. Водитель грузовика на улице Артема Сергеева сбил девятилетнего мальчика. Об этом сообщил «Царьград».
Авария произошла днем 16 января. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил 40-летний водитель грузовика. В результате мальчик получил серьезные травмы, от которых погиб на месте происшествия.
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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. К расследованию присоединилась прокуратура региона.
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ДТП
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