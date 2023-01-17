Происшествия 17 января 2023, 17:39 Маленький ребенок попал под колеса грузовика в Иркутской области

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Серьезное ДТП произошло в Иркутской области. Водитель грузовика на улице Артема Сергеева сбил девятилетнего мальчика. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла днем 16 января. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил 40-летний водитель грузовика. В результате мальчик получил серьезные травмы, от которых погиб на месте происшествия.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. К расследованию присоединилась прокуратура региона.

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