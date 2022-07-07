Маленький ребенок получил травмы в ДТП в Ростовской области

Серьезное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон». В результате травмы получил трехлетний ребенок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГБДД по Ростовской области.

Водитель автомобиля двигался со стороны Новошахтинска. Он не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с трассы и врезался в дерево. После удара трехлетняя девочка получила травмы.

«В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП, после которой будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.