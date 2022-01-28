Маленький ребенок погиб в результате ДТП в Свердловской области

На трассе в Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом. В результате случившегося погибли водитель такси и месячный младенец. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла утром 28 января на трассе Пермь — Екатеринбург. Автомобиль марки Chevrolet выехал на встречную полосу и попал под фуру DAF. Семья из четырех человек направлялась в Челябинскую область.

«Мама и пятилетняя дочь сейчас лежат в реанимации. Девятилетний мальчик находится в травматологии», — сообщили в ГИБДД.

По словам водителя фуры, он пытался увернуться от столкновения, однако не успел.