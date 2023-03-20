Происшествия 20 марта 2023, 15:13 Маленький ребенок погиб в пожаре после игры со спичками в Иркутской области

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Серьезный пожар произошел в Усть-Илимске Иркутской области в субботу, 18 марта. Возгорание произошло после того, как оставшиеся без присмотра дети решили поиграть со спичками. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Возгорание зафиксировали в квартире доме на улице Профсоюзная. Прибыв на место, пожарные обнаружили восьмилетнюю девочку с ожогами 10% кожи ног и рук и ее пятилетнего брата. Мальчик погиб на месте происшествия. Старшего ребенка доставили в медицинское учреждение.

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В ходе разбирательств выяснилось, что родители оставили детей без присмотра. Дети решили поиграть со спичками и случайно устроили пожар. Семья числится неблагополучной и состоит на учете в органах соцзащиты.

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