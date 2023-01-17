Происшествия 17 января 2023, 15:33 Маленький ребенок погиб при пожаре в частном доме в Нижегородской области

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Возгорание жилого частного дома произошло в деревне Блудово Нижегородской области. В результате пожара погиб малолетний ребенок, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Огонь полностью охватил дом и перекинулся на хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила порядка 183 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали.

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При разборе конструкций спасатели обнаружили тело маленького ребенка.

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