Маленький ребенок погиб при пожаре на складе в Тольятти

Маленький ребенок погиб при пожаре на складе в Самарской области. Родители малыша находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести, написало РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Уточняется, что жертвой происшествия стал ребенок 2019 года рождения. Была организована проверка, в ходе которой выяснилось, что горевший склад использовался для коммерческой деятельности с привлечением мигрантов. Устанавливается причина произошедшего.