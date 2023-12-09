Происшествия 09 декабря 2023, 22:29 Маленький ребенок погиб при ДТП на трассе в Челябинской области МВД: трехлетняя девочка погибла в ДТП с иномарками под Магнитогорском Telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

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Два автомобиля столкнулись на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Челябинской области. Жертвой ДТП стала трехлетняя девочка, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, вечером 9 декабря в Агаповском районе Nissan Fuga вылетел на встречную полосу и столкнулся с BMW X3. Первой иномаркой управлял 32-летний мужчина, лишенный водительских прав.

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По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло. В момент ДТП на заднем сидении BMW X3 сидела трехлетняя девочка. Она получила травмы и скончалась в машине скорой помощи. Водителя Nissan госпитализировали.

Шестилетняя девочка скончалась в больнице после ДТП в Свердловской области. Две иномарки столкнулись трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. В результате два человека погибли на месте происшествия.