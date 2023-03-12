Происшествия 12 марта 2023, 23:11 Маленький ребенок оказался за рулем и чуть не устроил ДТП в Екатеринбурге Екатеринбуржец посадил за руль ребенка, который чуть не устроил ДТП

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В Екатеринбурге мужчина посадил за руль автомобиля маленького ребенка, и тот едва не устроил ДТП. Один из автомобилистов снял все на видео и отправил кадры сайту E1.ru.

Мужчина стал снимать автомобиль на видео, так тот чуть не врезался в его машину. Приглядевшись, горожанин увидел, что машиной управляет ребенок приблизительно пяти-семи лет.

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«На перекрестке с Красных Командиров они остановились на красный сигнал светофора, я их догнал и записал на видео. Мужчина еще и руками махал, типа „не снимай“», — рассказал водитель.

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Издание сообщает, что полицейские уже начали проверку.

Ранее сообщалось о ДТП в Бурятии с участием четырех машин, которое устроил 16-летний подросток. Несовершеннолетний за рулем Honda, не справился с управлением и столкнулся с легковушкой Toyota Camry, микроавтобусом Fiat Ducato и микрогрузовиком Kia. В результате аварии пострадал ребенок, стоявший на остановке в момент столкновения.