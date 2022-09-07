Маленький мальчик попал под колеса Mercedes Maybach в Пермском крае | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 22:59 Поделиться Telegram

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Viber Маленький мальчик попал под колеса Mercedes Maybach в Пермском крае

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Серьезное ДТП произошло на 54 километре автодороги Пермь-Березники в Пермском крае. Там ребенок попал под колеса иномарки. Об этом сообщило Ura.ru.

Автомобиль Mercedes Maybach совершил наезд на девятилетнего мальчика. При этом в момент происшествия ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, передал сайт VSE42.RU.

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Ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, написали «Дни.ру».

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