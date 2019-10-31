  • Маленький екатеринбуржец заступился за мать перед отчимом и попал в больницу

    31 октября 2019, 22:19

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге внимание правоохранителей привлек мужчина, который травмировал двухлетнего мальчика, пытавшегося защитить свою мать. Подробностями поделились «Дни.ру».

    По данным издания, в середине сентября екатеринбуржец повздорил с сожительницей и ударил ее. Ребенок попытался заступиться за женщину и укусил обидчика своей матери за ногу. Мужчину это разозлило, и он отбросил мальчика в сторону. Ребенок получил сильную травму и попал в больницу.

    «Сотрудники ОП № 6 провели проверку, которая подтвердила, что случаи насилия над ребенком действительно были неоднократно. Материалы переданы в СКР для возбуждения уголовного дела», — цитирует пресс-службу регионального управления МВД ИА Ura.ru.