Маленький екатеринбуржец заступился за мать перед отчимом и попал в больницу

По данным издания, в середине сентября екатеринбуржец повздорил с сожительницей и ударил ее. Ребенок попытался заступиться за женщину и укусил обидчика своей матери за ногу. Мужчину это разозлило, и он отбросил мальчика в сторону. Ребенок получил сильную травму и попал в больницу.

«Сотрудники ОП № 6 провели проверку, которая подтвердила, что случаи насилия над ребенком действительно были неоднократно. Материалы переданы в СКР для возбуждения уголовного дела», — цитирует пресс-службу регионального управления МВД ИА Ura.ru.