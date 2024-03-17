Происшествия 17 марта 2024, 11:56 Маленькие мальчик и девочка погибли в ДТП на трассе в Башкирии МЧС: жертвами ДТП на трассе в Башкирии стали мальчик и девочка МЧС Башкирии / Telegram

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Шестилетний мальчик и трехлетняя девочка погибли в ДТП в Караидельском районе Башкирии. О смертельной аварии сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Участниками ДТП стали Lada Granta и Nissan Tiida. Поздно вечером 16 марта они столкнулись на 134-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка.

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На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи.

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В ДТП погибли два ребенка — мальчик 2018 года рождения и девочка 2021 года рождения. Травмы получили 27-летняя женщина и младенец. Их доставили в Караидельскую районную больницу.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.