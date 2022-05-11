В Верхнеуральском районе Челябинской области две девочки пяти и шести лет отравились. Во время прогулки дети выпили антифриз, приняв его за газировку. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла в апреле 2022 года. Пострадавшие девочки приходились друг другу сестрами.

«В апреле две сестры, пяти и шести лет, гуляли во дворе в поселке Дзержинка, еще один ребенок вынес на улицу бутылку с яркой жидкостью, думая, что это газировка, но это была жидкость для автомобиля, по предварительным данным, антифриз. Девочки отпили жидкость и получили ожоги внутренних органов», — сообщил источник.

В результате девочка пяти лет погибла в больнице спустя три недели после происшествия. Полицейские начали доследственную проверку случившегося.