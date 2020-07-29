Маленькая дочь гольфиста Вильегаса умерла от рака

Двухлетняя дочь колумбийского профессионального гольфиста Камило Вильегаса умерла от рака. Мия вместе с родителями боролась за жизнь последние несколько недель.

Примерно два месяца назад у ребенка обнаружили злокачественную опухоль мозга и позвоночника. Врачи сразу прооперировали девочку. После этого она прошла курс химиотерапии. Накануне ее состояние ухудшилось и она скончалась за несколько дней.

Спортсмен вместе с матерью малышки верили в выздоровление и посвящали дочери публикации в соцсетях, пишет «Экспресс газета».

«Быть твоей мамой — величайший подарок в моей жизни. Каждый день благодарю Бога за этот опыт, который мы переживаем вместе, — писала мама девочки в одном из постов.

Поклонники и близкие гольфиста выразили семье свои соболезнования.