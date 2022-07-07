Маленькая девочка выпала из окна в Каменск-Шахтинском

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома 80-А на улице Щаденко в Каменск-Шахтинском. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по Ростовской области.

Мама ребенка отлучилась в туалет. В этот момент девочка забралась на подоконник и упала вниз. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти жизнь девочки.

«В настоящий момент по факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.