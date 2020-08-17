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    17 августа 2020, 11:45

    Маленькая девочка утонула в Приморье, упав с катера

    Александра Ломейко

    Во Владивостоке погибла четырехлетняя девочка. Ребенок упал с катера и утонул. Проверку после трагедии начала приморская прокуратура.
    Маленькая девочка утонула в Приморье, упав с катера

    Сотрудники надзорного ведомства Первореченского района города выяснят, как исполнялись требования федерального законодательства о несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

    Известно, что девочка 2016 года рождения была на пришвартованном катере вместе с матерью. По предварительным данным, взрослые уснули, а ребенок вышел из каюты и упал в воду. Его тело нашли недалеко от катера следующим утром.

    «Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям матери по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка», — уточнили в ведомстве.

    Прокуратура контролирует и расследование уголовного дела, которое возбудили после случившегося.

    В Тюменской области пропали два мальчика. Следствие считает, что дети утонули в реке Тобол. Тело одного из ребят уже удалось обнаружить.

    Новости SMI.FM