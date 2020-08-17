Маленькая девочка утонула в Приморье, упав с катера

Во Владивостоке погибла четырехлетняя девочка. Ребенок упал с катера и утонул. Проверку после трагедии начала приморская прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства Первореченского района города выяснят, как исполнялись требования федерального законодательства о несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Известно, что девочка 2016 года рождения была на пришвартованном катере вместе с матерью. По предварительным данным, взрослые уснули, а ребенок вышел из каюты и упал в воду. Его тело нашли недалеко от катера следующим утром.

«Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям матери по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура контролирует и расследование уголовного дела, которое возбудили после случившегося.

В Тюменской области пропали два мальчика. Следствие считает, что дети утонули в реке Тобол. Тело одного из ребят уже удалось обнаружить.