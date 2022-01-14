Маленькая девочка упала под поезд в Сочи
В Сочи маленькая девочка на вокзале упала с платформы на пути рядом с поездом, который готовился к отправлению. Упавшего ребенка вовремя заметили другие люди, которые пришли на помощь, написал сайт kp.ru.
Все произошло утром 10 января, когда семья, прибывшая в Сочи, выходила из вагона.
Старшая дочь вышла первой, она отошла в сторонку, пока родители выносили грудного ребенка, коляску и сумки. Девочка подошла к вагону, зашла за предупреждающую линию и упала с перрона на пути.
Этот момент попал на видео с камер наблюдения, которое появилось в соцсетях.
На кадрах можно заметить, как маленькая девочка одиноко прогуливается возле вагона, потом подходит к окну, вглядывается и внезапно падает вниз. Рядом тут же собираются люди, один из них вытаскивает ребенка.
В краснодарском линейном управлении МВД на транспорте сообщили, что девочка не получила травм. Поскольку в полицию никто не обращался, происшествия не зарегистрировано, отметили в ведомстве.
Ранее в Киселевске подросток погиб под колесами поезда, приближения которого не услышал из-за наушников и капюшона.