Маленькая девочка упала под поезд в Сочи

В Сочи маленькая девочка на вокзале упала с платформы на пути рядом с поездом, который готовился к отправлению. Упавшего ребенка вовремя заметили другие люди, которые пришли на помощь, написал сайт kp.ru.

Все произошло утром 10 января, когда семья, прибывшая в Сочи, выходила из вагона.

Старшая дочь вышла первой, она отошла в сторонку, пока родители выносили грудного ребенка, коляску и сумки. Девочка подошла к вагону, зашла за предупреждающую линию и упала с перрона на пути.

Этот момент попал на видео с камер наблюдения, которое появилось в соцсетях.

На кадрах можно заметить, как маленькая девочка одиноко прогуливается возле вагона, потом подходит к окну, вглядывается и внезапно падает вниз. Рядом тут же собираются люди, один из них вытаскивает ребенка.

В краснодарском линейном управлении МВД на транспорте сообщили, что девочка не получила травм. Поскольку в полицию никто не обращался, происшествия не зарегистрировано, отметили в ведомстве.

Ранее в Киселевске подросток погиб под колесами поезда, приближения которого не услышал из-за наушников и капюшона.