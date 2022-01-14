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    14 января 2022, 10:38

    Маленькая девочка упала под поезд в Сочи

    Александр Блинов

    В Сочи маленькая девочка на вокзале упала с платформы на пути рядом с поездом, который готовился к отправлению. Упавшего ребенка вовремя заметили другие люди, которые пришли на помощь, написал сайт kp.ru.

    Все произошло утром 10 января, когда семья, прибывшая в Сочи, выходила из вагона.

    Старшая дочь вышла первой, она отошла в сторонку, пока родители выносили грудного ребенка, коляску и сумки. Девочка подошла к вагону, зашла за предупреждающую линию и упала с перрона на пути.

    Этот момент попал на видео с камер наблюдения, которое появилось в соцсетях.

    На кадрах можно заметить, как маленькая девочка одиноко прогуливается возле вагона, потом подходит к окну, вглядывается и внезапно падает вниз. Рядом тут же собираются люди, один из них вытаскивает ребенка.

    В краснодарском линейном управлении МВД на транспорте сообщили, что девочка не получила травм. Поскольку в полицию никто не обращался, происшествия не зарегистрировано, отметили в ведомстве.

    Ранее в Киселевске подросток погиб под колесами поезда, приближения которого не услышал из-за наушников и капюшона.